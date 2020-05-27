В Red Bull отреагировали на информацию об интересе к инвестированию «Уфы»

В австрийской компании Red Bull прокомментировали информацию об интересе к инвестированию российского футбольного клуба «Уфа».

«Есть ли у Red Bull интерес к инвестированию в «Уфу»? В главном офисе компании не подтвердили факт переговоров», — приводит слова представителя российского офиса австрийской компании «Чемпионат».

В СМИ в последние дни появилась информация, что «Уфа» может быть продана компании Red Bull или холдингу City Football Group. Red Bull владеет несколькими клубами по всему миру, в частности австрийским «Зальцбургом» и немецким «Лейпцигом». У City Football Group девять клубов, самым известным из которых является «Манчестер Сити».

«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/15 выступает в Российской премьер-лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее в «Уфе» подтвердили интерес к клубу со стороны иностранных инвесторов.