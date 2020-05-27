В «Уфе» подтвердили интерес к клубу со стороны иностранных инвесторов

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Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможной продаже футбольного клуба иностранным инвесторам.
В «Уфе» подтвердили интерес к клубу со стороны иностранных инвесторов
  • РИА Новости

«Действительно, ФК «Уфа», будучи коммерчески одним из самых эффективных спортивных клубов в России, давно является объектом интереса крупных российских и международных компаний. Мы можем подтвердить, что среди них есть как австрийские, так и арабские компании», — цитирует Мурзагулова «Правда ПФО».

Он отметил, что речь идёт не о полной продаже клуба, так как команда является достоянием республики. При этом ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, и в «Уфе» будут рады, если новое сотрудничество поможет коллективу развиваться.

«У нас есть чёткие источники финансирования, есть дивиденды, которые платят определённые компании. Но если мы хотим двигаться к новым горизонтам, то лучше это делать за частные деньги, а не увеличивая финансирование из окологосударственных источников за счёт урезания других программ», — добавил Мурзагулов.

В СМИ в последние дни появилась информация, что «Уфа» может быть продана компании Red Bull или холдингу City Football Group. Red Bull владеет несколькими клубами по всему миру, в частности австрийским «Зальцбургом» и немецким «Лейпцигом». У City Football Group девять клубов, самым известным из которых является «Манчестер Сити».

«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/15 выступает в Российской премьер-лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице. 

Ранее главный тренер команды из Башкортостана Вадим Евсеев отреагировал на возможную продажу «Уфы» владельцам «Зальцбурга» и «Манчестер Сити».

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