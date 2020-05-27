Евсеев отреагировал на возможную продажу «Уфы» владельцам «Зальцбурга» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев отреагировал на информацию о возможной продаже российского клуба компании Red Bull или холдингу City Football Group.

«Манчестер Сити»? «Ред Булл Зальцбург»? «Уфа»!» — написал Евсеев в своём Instagram.

Red Bull владеет несколькими клубами по всему миру, в частности — австрийским «Зальцбургом» и немецким «Лейпцигом». У City Football Group девять клубов, самым известным из которых является «Манчестер Сити».

«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/15 выступает в Российской премьер-лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Ранее гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба.