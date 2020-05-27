Евсеев отреагировал на возможную продажу «Уфы» владельцам «Зальцбурга» и «Манчестер Сити»
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- РИА Новости
«Манчестер Сити»? «Ред Булл Зальцбург»? «Уфа»!» — написал Евсеев в своём Instagram.
Red Bull владеет несколькими клубами по всему миру, в частности — австрийским «Зальцбургом» и немецким «Лейпцигом». У City Football Group девять клубов, самым известным из которых является «Манчестер Сити».
«Уфа» была основана в 2009 году, а с сезона-2014/15 выступает в Российской премьер-лиге. После 22 туров нынешнего розыгрыша первенства команда занимает девятое место в турнирной таблице.
Ранее гендиректор «Уфы» прокомментировал возможную продажу клуба.