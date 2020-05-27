Дзагоев о тренировках на карантине: мне уже не 15 лет, чтобы меня контролировать

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Игрок ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, как поддерживал форму на самоизоляции.
Дзагоев о тренировках на карантине: мне уже не 15 лет, чтобы меня контролировать
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

По его словам, полноценно тренироваться в таких  условиях невозможно. Дзагоев занимался по два с половиной часа в день: работал на беговой дорожке, велотренажёре и оборудовании для пилатеса.

«Мне уже не 15 лет, чтобы меня контролировать. Все и так понимают, что на карантине нужно тренироваться. Виктор Гончаренко сказал, что всем доверяет. Пару отчётов, конечно, мы в командный чат отправили, но не станешь же ты просить кого-то часами ходить за тобой по квартире и снимать все занятия», — цитирует полузащитника gq.ru.

Дзагоев также раскрыл причины, по которым не уехал играть в Европу.

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