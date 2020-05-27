СМИ: ЦСКА интересуется футболистом молодёжной сборной России

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Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Рязани» и сборной России U20 Михаилу Сентюрину.
СМИ: ЦСКА интересуется футболистом молодёжной сборной России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат».

Прошлым летом СМИ сообщали, что игроком интересовались «Уфа» и лиссабонская «Бенфика», а в декабре 2018 года он находился на просмотре в белградской «Црвене Звезде».

В прошедшем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Сентюрин сыграл шесть матчей. На его счету три матча за сборную России U20.

Ранее агент рассказал о статусе переговоров ЦСКА с бразильским футболистом Кака.

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