СМИ: ЦСКА интересуется футболистом молодёжной сборной России
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат».
Прошлым летом СМИ сообщали, что игроком интересовались «Уфа» и лиссабонская «Бенфика», а в декабре 2018 года он находился на просмотре в белградской «Црвене Звезде».
В прошедшем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Сентюрин сыграл шесть матчей. На его счету три матча за сборную России U20.
Ранее агент рассказал о статусе переговоров ЦСКА с бразильским футболистом Кака.