СМИ: ЦСКА интересуется футболистом молодёжной сборной России

Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Рязани» и сборной России U20 Михаилу Сентюрину.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Прошлым летом СМИ сообщали, что игроком интересовались «Уфа» и лиссабонская «Бенфика», а в декабре 2018 года он находился на просмотре в белградской «Црвене Звезде».

В прошедшем сезоне Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Сентюрин сыграл шесть матчей. На его счету три матча за сборную России U20.

Ранее агент рассказал о статусе переговоров ЦСКА с бразильским футболистом Кака.