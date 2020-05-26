Агент рассказал о статусе переговоров ЦСКА с бразильским футболистом Кака

Нене Зини, агент защитника «Крузейро» Кака, рассказал о текущей ситуации с возможным переходом 21-летнего бразильского футболиста в ЦСКА.

«Пока не было разговоров о возобновлении переговоров с ЦСКА. Коронавирус сильно испортил все планы: были остановлены все переговоры, которые мы вели. В ближайшем будущем мы посмотрим, как будет меняться ситуация. Мы потихоньку возобновляем переговоры касательно будущего Кака на других рынках и уже ведём их с другими клубами, которые заинтересованы в футболисте», — сказал Зини Sport24.

Кака выступает на позиции центрального защитника. В составе «Крузейро» он провёл 22 матча и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что переговоры ЦСКА по трансферу футболиста «Крузейро» Кака сорвались из-за коронавируса.