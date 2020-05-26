Агент рассказал о статусе переговоров ЦСКА с бразильским футболистом Кака

Короткая ссылка
Нене Зини, агент защитника «Крузейро» Кака, рассказал о текущей ситуации с возможным переходом 21-летнего бразильского футболиста в ЦСКА.
Агент рассказал о статусе переговоров ЦСКА с бразильским футболистом Кака
  • РИА Новости

«Пока не было разговоров о возобновлении переговоров с ЦСКА. Коронавирус сильно испортил все планы: были остановлены все переговоры, которые мы вели. В ближайшем будущем мы посмотрим, как будет меняться ситуация. Мы потихоньку возобновляем переговоры касательно будущего Кака на других рынках и уже ведём их с другими клубами, которые заинтересованы в футболисте», — сказал Зини Sport24

Кака выступает на позиции центрального защитника. В составе «Крузейро» он провёл 22 матча и забил один мяч.

Ранее сообщалось, что переговоры ЦСКА по трансферу футболиста «Крузейро» Кака сорвались из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить