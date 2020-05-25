Переговоры ЦСКА по трансферу футболиста «Крузейро» Кака сорвались из-за коронавируса

Спортивный директор бразильского «Крузейро» Карлос Феррейра рассказал о сорвавшемся переходе защитника команды Кака Жуниора в московский футбольный клуб ЦСКА.

«Атлетико Паранаэнсе» предложил нам за Кака €2 млн, но у нас было предложение и от ЦСКА в размере €4 млн. Если у вас есть возможность продать игрока за €4 млн, то было бы плохой сделкой отдать его за €2 млн. Поэтому мы решили подождать. Но пандемия коронавируса парализовала все страны. Нам нужно было провести переговоры, чтобы получить деньги, но, к сожалению, этого сделать не удалось», — цитирует Феррейру Bolavip.

В прошлом сезоне защитник сыграл 20 матчей в чемпионате Бразилии и забил один мяч. Его контракт с «Крузейро» рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что экс-футболист ЦСКА Понтус Вернблум может расторгнуть контракт с ПАОК.