СМИ: Экс-футболист ЦСКА Вернблум может расторгнуть контракт с ПАОК

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Шведский полузащитник Понтус Вернблум, известный по выступлениям за московский ЦСКА, ведёт переговоры о досрочном расторжении контракта с руководством греческого футбольного клуба ПАОК.
СМИ: Экс-футболист ЦСКА Вернблум может расторгнуть контракт с ПАОК
  • © Reuters

Как сообщает SportExpressen, футбольный клуб ПАОК намерен уменьшить зарплатную ведомость из-за последствий пандемии коронавируса. При этом шведский полузащитник коллектива Понтус Вернблум является одним из самых высокооплачиваемых игроков, получая около €1,4 млн в год. 

Отмечается, что если соглашение между Вернблумом и клубом ПАОК будет расторгнуто, то шведский хавбек может продолжить карьеру в «Гётеборге».

Вернблум известен по выступлениям за шведский «Гётеборг», нидерландский АЗ и греческий ПАОК. Состав ЦСКА он пополнил в 2012 году и выступал за московскую команду до 2018-го. На его счету 210 матчей и 18 голов.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал позиции, которые нуждаются в усилении. 

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