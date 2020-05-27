Негодование Дзюбы из-за Сёмина, слухи о продаже «Уфы» и ссылка Гулиева: что обсуждают в РПЛ перед возобновлением сезона

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба негативно оценил расставание «Локомотива» с наставником клуба Юрием Сёминым, а его одноклубник Сердар Азмун признался, что ему нужен новый вызов в карьере. Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев был переведён во вторую команду за нарушение дисциплины, а его партнёр Роман Зобнин приступил к тренировкам впервые после обнаружения антител к коронавирусу. По данным источников, владельцы «Манчестер Сити» и концерн Red Bull хотят приобрести «Уфу», а полузащитник «Урала» Петрюс Бумаль может перейти в английский «Фулхэм». RT рассказывает, что обсуждают в РПЛ в преддверии возобновления сезона.

Возвращение всех иностранцев и создание оперштаба

Возобновление сезона Российской премьер-лиги всё ближе. В большинстве клубов уже завершили тестирование на коронавирус и приступили к тренировкам. 26 мая президент лиги Сергей Прядкин объявил об окончании первого этапа подготовки к рестарту национального первенства, который включал в себя возвращение иностранных футболистов и тренеров. По его словам, следующим шагом станет создание специального оперативного штаба по взаимодействию с клубами и правительством, который функционер и возглавит.

«Оперативный штаб будет находиться в постоянном контакте с представителями органов власти, собирать и обрабатывать все данные от клубов на ежедневной основе. В каждом клубе назначен ответственный для взаимодействия и обмена информацией по вопросам тестирования, состояния здоровья футболистов и персонала, актуальных региональных ограничений и любой другой информации, имеющей ключевое значение для возобновления РПЛ», — говорится в заявлении Прядкина, опубликованном на официальном сайте лиги.

Также во вторник прошло заседание комитета РФС по маркетингу, на котором обсуждались ребрендинг организации и переименование всех лиг. Помимо этого была согласована предложенная маркетинговая стратегия.

«Единый нейминг является необходимым подходом для формирования общей стратегии позиционирования и коммуникации в футболе. На данный момент принята предложенная маркетинговая стратегия ПФЛ в качестве основного рабочего документа при реорганизации лиги», — отметил директор по маркетингу РФС Денис Соловьёв.

Признание Смолова и громкие слова Дзюбы

Между тем сами футболисты продолжают активно обсуждать решение о возобновлении сезона. Причём не все считают вердикт РФС правильным. Так, нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий на правах аренды за испанскую «Сельту», назвал его поспешным.

«Вроде как есть пример Германии, Испании и Италии, которые решили продолжить чемпионат, и РПЛ выступила с заявлением, мол, другие страны начинают, и мы тоже по их пути пойдём. Но я каждый день проверяю количество новых кейсов, и в России пока на снижение не идёт, к сожалению», — сказал Смолов в интервью Василию Уткину.

Согласился с ним защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров. По словам футболиста, у него нет уверенности, что идея возобновить сезон является правильной.

«Самое главное — здоровье населения страны, футболистов. На мой взгляд, оно всё ещё находится под угрозой. Не зря говорят, что вторая волна может накрыть регионы. В четырёх командах есть заражённые игроки, а если ещё у кого-то будут положительные тесты?» — цитирует Комбарова Sportbox.

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А вот форвард «Зенита» Артём Дзюба, напротив, заявил, что не хотят играть только те, кому это невыгодно.

«Такие вещи обсуждаются наверху, с врачами, решили возобновить только тогда, когда взвесили за и против. Мы два месяца и так пропустили, даже в отпуске только месяц находимся, и то там можно поиграть во что-то. Сколько можно ещё ждать?» — сказал нападающий в прямом эфире «Матч ТВ» в Instagram.

Также у капитана сборной России поинтересовались мнением об уходе наставника Юрия Сёмина из «Локомотива». Артём не стал подбирать слова и назвал произошедшее позорищем.

«Почему к легендарным людям у нас так относятся? Так легко убрать, без прощания, захотели и убрали. Это люди, которые футбол понимают если не с вертолёта, то из космоса. Это околофутбольные вещи. Почему так наплевательски относятся к болельщикам, футболу?» — задался вопросом капитан сборной России.

В ответ Сёмин поблагодарил нападающего и назвал его отличным человеком и футболистом.

«Всегда приятно с ним общаться. После ухода Артём мне не звонил, но приятно, что сейчас сказал что-то хорошее про меня», — цитирует Сёмина Sport24.

Улучшение состояния Погребняка и первые тренировки Зобнина

К счастью, в последние дни информации о новых заболевших футболистах, выступающих в РПЛ, не появлялось. Зато пошёл на поправку глава «Спартака» Леонид Федун, который был госпитализирован с коронавирусом ещё в начале мая. 64-летний функционер отправился долечиваться домой.

Оптимистичные посты в соцсетях публикует и первый игрок РПЛ с выявленным COVID-19 Джефферсон Фарфан.

«Я твёрдо верю, что всё зависит от отношения. Дело не в том, что происходит, а в том, как мы справляемся с этим. Хорошего начала недели», — написал нападающий «Локомотива» в Instagram.

Полузащитник Роман Зобнин, у которого были обнаружены антитела к коронавирусу, в понедельник уже приступил к тренировкам наравне с остальными футболистами «Спартака».

А вот нападающий «Урала» Павел Погребняк находится в больнице, у него развилась двусторонняя пневмония. Об этом сообщила супруга спортсмена Мария. Но, по информации СМИ, состояние футболиста к вечеру улучшилось. Лечатся и идут на поправку и члены его семьи, которые также заразились коронавирусом.

Интерес «Зенита» к форварду из Нидерландов и возможная продажа «Уфы»

Хотя до возобновления сезона остался почти месяц, в СМИ уже сейчас активно обсуждают те или иные трансферные сделки. Вслед за Джордже Деспотовичем может сменить команду и другой бомбардир провинциальной команды — Георгий Мелкадзе, выступающий ныне на правах аренды за «Тамбов». Отмечается, что следующий сезон он может провести в составе ещё одного новичка РПЛ — «Ротора». Волгоградцы намерены арендовать форварда у «Спартака». Контракт же с красно-белыми у Георгия истечёт только в июне 2022-го.

Лидирующий в турнирной таблице РПЛ «Зенит», если верить генеральному директору клуба Александру Медведеву, не планирует никого покупать. Однако по информации Voetbalprimeur, петербуржцы проявляют интерес к 20-летнему нападающему «Херенвена» Митчеллу ван Бергену. В текущем сезоне футболист провёл в составе команды 29 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

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Эта новость выглядит логично в свете слухов о возможном уходе Сердара Азмуна в итальянский «Наполи», которые не утихают всю весну. Контракт иранца с «Зенитом» будет действовать ещё два года, но в интервью изданию Calciomercato нападающий сообщил о желании получить новый вызов.

«У меня есть действующий контракт с «Зенитом». Я сосредоточен на команде и надеюсь, что всё будет хорошо. Нахожусь в России уже восемь лет, это хороший опыт, но я хотел бы принять новый вызов. Надеюсь, мне скоро представится такая возможность. Не могу сказать ничего конкретно об интересе «Наполи». Об этом должны говорить два клуба», — приводит слова Азмуна Calciomercato.

В обратном направлении, из Италии в Россию, может проследовать полузащитник «Лацио» Милан Бадель. По данным отечественных СМИ, «Локомотив» готов заплатить за хорвата €3,5 млн.

Однако главной новостью дня стала информация о возможной продаже «Уфы» крупным зарубежным инвесторам. Об этом сообщает Telegram-канал «Он Эйр». Якобы клубом из столицы Башкортостана интересуется концерн Red Bull и владельцы «Манчестер Сити», наладившие связь с коллективом из России благодаря переходу Александра Зинченко.

Сообщается, что стороны уже провели несколько встреч, а генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов склоняется к варианту с австрийской компанией. Сам он в беседе с журналистами скупо прокомментировал данную тему.

«Мы клуб, который заточен на бизнес-проекты. Остальное должно решаться в тишине», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Тем временем, хавбек другого середняка РПЛ «Урала» Петрюс Бумаль может в ближайшее время перебраться в английский «Фулхэм». По словам камерунца, представители клуба уже связались с его агентом, но из-за сложившейся в мире ситуации с коронавирусом и неопределенности в других вопросах, клуб пока не принял окончательного решения.

«Нам следует подождать, потому что это сейчас непростое время для игроков и агентов. В мире есть нечто более важное. Но мы поддерживаем контакт. Думаю, что мы сможем заключить договор», — приводит слова Бумаля издание Football League World.

Наказание Гулиева и день рождения Гинера

Тем временем, в «Спартаке» случился новый инцидент. Руководство клуба отправило во вторую команду полузащитника Аяза Гулиева за нарушение дисциплины. По информации источников, близких к клубу, игрок проявил неуважение к тренерскому штабу во время командного собрания. Поводы для злости у Гулиева есть, ведь при Доменико Тедеско он провёл на поле всего 11 минут.

При этом Аяз не впервые не справился с эмоциями. В апреле прошлого года футболист стал участником дорожного конфликта и сломал нос гражданину США. До суда дело не дошло, стороны объявили о примирении. После очередного инцидента с участием Гулиева известный журналист Василий Уткин рассказал, что футболист регулярно хамил персоналу красно-белых.

«Бывают такие люди. Иногда проходит с возрастом. Тут, кажется, не пройдёт, и не то чтобы я не верю в людей, но с Аязом случай не первый. После нападения на пешехода Гулиев прошёл в нескольких шагах от тюрьмы. Когда такие уроки проходят даром… Какие тогда нужны?», — написал Уткин у себя в Telegram-канале.

А поклонники принципиального соперника «Спартака» ЦСКА отметили 60-летие президента клуба Евгения Гинера. Пресс-служба армейцев по этому случаю опубликовала забавный поздравительный ролик, в котором болельщики, футболисты и тренеры исполнили переделанную известную фанатскую кричалку «Это Гинер всё купил». В частности, в ней есть такие строки: «Коронавирус отступил! Это Гинер всё купил!».