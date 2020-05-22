Омоложение состава и новые источники дохода: как «Локомотив» собирается менять вектор развития после ухода Сёмина

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил причины, по которым клуб расстался с тренером Юрием Сёминым. По словам функционера, наставник не вписывался в новую стратегию развития команды, которая будет делать ставку на воспитание молодых игроков и затем оформлять выгодные трансферы. При этом железнодорожники, по словам Кикнадзе, намерены продолжить борьбу в Лиге чемпионов.

За месяц до возобновления чемпионата России руководство московского «Локомотива» приняло решение расставить все точки над «i» и объяснить причины расставания с главным тренером Юрием Сёминым. Генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе не только предельно прояснил ситуацию вокруг непродления контракта со специалистом, но и рассказал, какие изменения ждут коллектив в ближайшем будущем.

Изначально многие болельщики и эксперты связывали уход главного тренера из «Локомотива» с внутренним конфликтом в клубе. О натянутых отношениях между Сёминым и Кикнадзе говорилось на протяжении последнего года, а лишним подтверждением стала неудачная зимняя трансферная кампания. В связи с переходом Фёдора Смолова в «Сельту» на правах аренды, а также травмой Луки Джорджевича в обойме у красно-зелёных остался один ярко выраженный нападающий в лице Эдера. Сам специалист признавался, что обращался к руководству с просьбой приобрести ему форварда, но по различным причинам этого сделано не было. В тот момент многие предположили, что таким образом боссы намеренно ставят палки в колёса Юрию Павловичу.

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Однако, как объяснил Кикнадзе, уход Сёмина продиктован не разногласиями между руководством и наставником, а планами по развитию клуба.

«Мы выходим на новый, четырёхлетний цикл, для которого разработаны определённая стратегия и видение. В связи с этим совет директоров принял решение, что под него имеет смысл вести разговор с новым главным тренером... Мы понимали, что нам нужно от спортивной составляющей, и знаем наши требования. С точки зрения работы с молодёжью Юрия Павловича очень сложно переделать. Это касается также того футбола, в который мы хотим играть, чтобы продвигать игроков на рынок», — заявил Кикнадзе в эфире телеканала «Россия 24».

По словам генерального директора, в ближайшее время железнодорожники намерены коренным образом изменить стратегию развития, сконцентрировав основное внимание на молодых футболистах и их последующей продаже за рубеж. Это подтверждает и более ранее заявление Анатолия Мещерякова. Недавно глава совета директоров «Локомотива» сообщил, что летом команду покинут сразу восемь игроков и в целом клуб будет вынужден «затянуть пояса».

На данный момент Кикнадзе не подтвердил, что основной спонсор «Локомотива» — РЖД — намерен сократить финансирование клуба в следующем сезоне, но не стал опровергать эту информацию. При этом он отметил, что красно-зелёные вряд ли смогут рассчитывать на приобретение дорогостоящих возрастных легионеров.

«Понимаем, что нам необходимо искать дополнительные источники финансирования. Соответственно, нужно начинать серьёзную работу по продвижению молодёжи... Необходимо научиться развивать собственных игроков, привлекать молодых из других европейских и российских команд и в возрасте 24 лет оформлять трансфер на выход. С этой точки зрения для нас принципиально важна работа с академией, молодёжкой и «Казанкой». У Николича в контракте прописан пункт об усиленном внимании к этому направлению. За полтора года, что я работаю в клубе, мне ни разу не удалось вытащить Юрия Павловича на игры молодёжки», — отметил Кикнадзе.

Так, генеральный директор позволил себе отметить, что под руководством Сёмина в составе красно-зелёных появилось недостаточно много молодых российских футболистов. И это при том, что за последние четыре года в основе железнодорожников плотно закрепился Рифат Жемалетдинов, в состав неоднократно попадали Михаил Лысов, Станислав Магкеев и Роман Тугарев, а братья Алексей и Антон Миранчуки с Дмитрием Бариновым не только стали звёздами РПЛ и привлекли внимание европейских клубов, но и застолбили места в сборной России.

Тем не менее Кикнадзе назвал эти успехи недостаточными и выразил мнение, что Сёмин мог более плодотворно трудиться в плане развития молодых игроков. В частности, он сказал, что, по словам Станислава Черчесова, Баринов мог начать выступать на таком высоком уровне на два года раньше.

Судя по всему, недовольство со стороны руководства по отношению к Сёмину заключалось не только в консерватизме и вопросе формирования состава. Как отметил Кикнадзе, претензии касались не самой яркой игры, заточенной под оборону, а также результатов «Локомотива». И это при том, что за предыдущие три сезона красно-зелёные завоевали золотые и серебряные медали РПЛ, а также дважды выиграли Кубок и один раз — Суперкубок страны.

«Прошу прощения, но давайте не будем смотреть на место, которое мы сейчас занимаем. Давайте вспомним, где мы были в концовке первой части чемпионата. У нас был кризис. 11 человек получили мышечные бесконтактные травмы. Некоторые из них неоднократно. Это свидетельство нагрузок. И тренер это признаёт. У нас была разработана целая программа, как в дальнейшем избежать такой ситуации. Считаю, что это вопросы к наставнику», — сказал Кикнадзе.

Кроме того, генеральный директор дал понять, что в будущем «Локомотив» намерен делать ставку на яркий, атакующий футбол и будет приглашать тренеров, соответствующих концепции клуба. По словам Кикнадзе, именно стиль игры наравне с умением работать с молодёжью склонил чашу весов на сторону Николича. Изначально в шорт-листе фигурировало 18 специалистов, и некоторые из них более известны широкой публике, чем 40-летний серб, отметил Кикнадзе.

Интересно, что за свою карьеру Николич действительно работал с рядом футболистов, стоимость которых оценивается в десятки миллионов евро по версии Transfermarkt. Безусловно, среди них выделяется хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, с которым наставник трудился в «Войводине». На протяжении последних лет серб считается одним из самых талантливых хавбеков планеты, а его приобретение обойдётся будущему работодателю не менее чем в €64 млн. Также можно отметить партнёров по «Фиорентине» — защитника Николу Миленковича (€22 млн) и форварда Душана Влаховича (€16 млн). При этом с каждым из них Марко работал около года, поэтому в полной мере не ответственен за их прогресс.

Однако заявление Кикнадзе о том, что «Локомотив» всё равно намерен сосредоточиться на борьбе не только за попадание в групповой этап Лиги чемпионов, но и успешное выступление в самом турнире, выглядит весьма оптимистичным. При условии, что в будущем году команда может лишиться целого ряда звёздных игроков и не приобрести им адекватной замены, задача может оказаться невыполнимой.

«В Лиге чемпионов обязательно надо бороться. Почему мы принимаем четырёхлетнюю стратегию? 20% бюджета — это еврокубки. Но ведь их формат к 2024 году поменяется: произойдёт серьёзное смещение в сторону богатых клубов. Либо мы вскочим на платформу уходящего поезда и зацепимся за европейский бюджет, либо нам суждено всю жизнь плясать в Лиге Европы или в новой Лиге конфедераций, которая планирует стартовать в следующем году», — отметил Кикнадзе.

Не секрет, что за последнюю неделю генеральный директор «Локомотива» стал одним из самых критикуемых руководителей в российском футболе, а болельщики красно-зелёных провели несколько акций в поддержку Сёмина. Тем не менее сам Кикнадзе предпочёл не отвечать на действия фанатов и заявил, что их рассудят результаты коллектива.

Примечательно, что поведением болельщиков остался недоволен известный спортивный журналист Василий Уткин. По словам бывшего комментатора, а ныне блогера, в настоящий момент фанаты разрушают команду, которую поддерживают.

«Вы говорите: «Неправильно расстались». Как можно правильно расстаться с человеком, который не хочет уходить? Настанет момент, когда нужно будет вывести его под руки. Вы вспоминаете Фергюсона. Он подчинил себя интересам клуба, а Сёмин подчиняет клуб своим интересам. Это совершенно очевидно, и так оно и есть. Просто вы считаете это правильным», — заявил Уткин на своём YouTube-канале.