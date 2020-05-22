Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым

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Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
  • РИА Новости

На место 73-летнего специалиста был приглашён серб Марко Николич. Интервью Кикнадзе было записано для программы «Футбол России» на канале «Россия 24». До выхода передачи в эфир её ведущий Владимир Стогниенко выложил фрагмент записи в свой Telegram-канал.

«Совет директоров принял решение, учитывая, что мы выходим на новый четырёхлетний цикл, под который разработана определённая стратегия, что под него имеет смысл вести разговор с новым главным тренером. Дискуссия вокруг продления или продолжения работы велась с Нового года. Основанием послужило не слишком удачное завершение первой половины сезона — осеннего цикла», — пояснил Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин объявил Вагнера и Квинси Промеса лучшими легионерами в истории российского футбола.

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