Уткин объявил Вагнера и Промеса лучшими легионерами в истории российского футбола

Телекомментатор Василий Уткин назвал лучшего иностранного футболиста в истории Российской премьер-лиги.

По мнению журналиста, лавры сильнейшего легионера должны разделить два исполнителя — бразилец Вагнер Лав, выступавший за ЦСКА, и голландец Квинси Промес из «Спартака».

Обоих Уткин поставил выше бразильца Халка из «Зенита». По его словам, Промес был удивительным случаем попадания «игрока в команду и команды в игрока». Эксперт также выделил бразильца Даниэла Карвальо на раннем этапе его выступлений за ЦСКА.

«В составе ЦСКА 2005 года, когда они выиграли Кубок УЕФА, Карвальо был гораздо круче всех, несмотря на важнейшую роль Вагнера», — подчеркнул Уткин в своей программе на YouTube.

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