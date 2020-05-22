Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

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Нападающий «Урала» Павел Погребняк заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Это стало известно после тестирования всех игроков и сотрудников клуба. Помимо Погребняка, заболевших нет, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу уральцев.

Форварду 36 лет, за «Урал» он выступает с 2018 года. Ранее в руководстве клуба дали понять, что могут отказаться от услуг Погребняка в случае, если найдут более молодого исполнителя на эту позицию. Контракт ветерана действует до 26 июля.

Также сообщалось, что Игорь Корнеев рассказал, кто из россиян может заинтересовать европейские клубы.

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