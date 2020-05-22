Экс-футболист «Барселоны» сказал, кто из россиян может заинтересовать европейские клубы

Российский футболист Игорь Корнеев, известный по выступлениям за испанскую «Барселону», поделился мнением о том, кто из отечественных игроков может отправиться в европейский клуб.

«Баринов. Я вижу его в командах из таких первенств, как Германия, Испания, Италия», — цитирует Корнеева «Российская газета».

По словам Корнеева, Баринов является современным полузащитником, который может исполнять как функции классического опорного хавбека, так и игрока, действующего на всей протяжённости поля (box-to-box).

Баринов выступает за московский «Локомотив» с 2015 года. В его активе 84 матча в составе железнодорожников, в которых он забил пять мячей.

Ранее известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, повлияет ли отъезд российского форварда Фёдора Смолова из стана испанской «Сельты» в разгар пандемии коронавируса на его перспективы в команде.