Проблемы «Химок», здоровье Сулейманова и новый контракт Гончаренко: что обсуждают в РПЛ за месяц до рестарта сезона

Подмосковные «Химки» рискуют лишиться возможности выступить в Российской премьер-лиге в будущем сезоне, если не смогут найти инвесторов. Столичные клубы пытаются добиться права начать тренировки до официальной отмены карантина. Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов признался, что в мае переболел коронавирусом. ЦСКА объявил о продлении контракта с главным тренером Виктором Гончаренко, а «Зенит» — с нападающим Александром Кокориным. О самых заметных событиях РПЛ — в материале RT.

Финансовые трудности «Химок»

Пребывание подмосковного клуба в Российской премьер-лиге рискует закончиться, даже не начавшись. Как стало известно, «Химки» испытывают серьёзные проблемы с привлечением необходимых для дальнейшего выступления денежных средств, что способно помешать им вернуться в элитный дивизион впервые с 2009 года. Об этом сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«Понятно, что если говорить о «Химках», ситуация тяжёлая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в Премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с ними этот вопрос — если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в РПЛ, если нет — останемся в ФНЛ», — цитирует Терюшкова ТАСС.

15 мая Российский футбольный союз (РФС) постановил, что в результате досрочного завершения чемпионата ФНЛ путёвки в РПЛ получили «Ротор» и «Химки». В высшем дивизионе страны волгоградский и подмосковный коллективы должны сменить его аутсайдеров — команды, занявшие 15-е и 16-е места соответственно. Однако позднее выяснилось, что у красно-чёрных существуют серьёзные проблемы с финансированием, которые могут стоить им не только повышения в классе, но и привести к вылету в ПФЛ.

В связи с этим, может встать вопрос относительно обладателя второй путёвки в РПЛ. На данный момент на неё вправе рассчитывать «Чертаново», расположившееся на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ (при этом идущее на четвёртой строчке «Торпедо» уступает всего одно очко). Однако в РФС могут принять решение оставить в элите 15-ю команду РПЛ.

Недовольство московских команд

В то время, как «Химки» ищут средства к существованию, московские команды РПЛ сражаются за право начать подготовку к возобновлению чемпионата в равных условиях, что прописано в регламенте. Недовольство боссов клубов вызвал тот факт, что в некоторых регионах командам уже разрешено тренироваться, в то время как в Москве карантин будет действовать как минимум до 31 мая.

По информации «Спорт-Экспресса», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» обратились в Российский футбольный союз с просьбой отложить дату начала занятий во всей лиге до 1 июня или разрешить им вернуться к занятия уже 20 мая. По их мнению, в противном случае конкуренты могут получить больше времени на подготовку и, как следствие, подойти к заключительному отрезку соревнований в лучших кондициях.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что власти Московской области выразили готовность предоставить столичным клубам возможность тренироваться на базах в Подмосковье. Однако официального подтверждения пока не последовало, о чём заявил бывший премьер правительства России, член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

«Я только во вторник говорил на эту тему с главой Премьер-лиги Сергеем Прядкиным. Потому что «Динамо» пока не может тренироваться в Новогорске — должен принять решение губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В такой же ситуации и другие московские клубы, чьи базы находятся в Подмосковье, и ЦСКА который базируется в Новой Москве, в Ватутинках», — цитирует Степашина «Комсомольская правда».

Новые заражённые в «Динамо» и выздоровление Сулейманова

Желание команд побыстрее приступить к контактным тренировкам понятно, однако в РПЛ продолжает расти число футболистов, переболевших коронавирусом или инфицированных. Ранее COVID-19 был диагностирован у защитника Романа Евгеньева и ещё двух игроков основного состава «Динамо». Кроме того, у тренера вратарей Дмитрия Изотова и директора медицинского департамента Алексея Плескова были найдены антитела. Теперь их список рискует пополнить один из представителей молодёжной команды, чьё имя не называется.

Заражённые оказались и в составе других команд Премьер-лиги. Так, накануне форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подтвердил, что в мае он действительно переболел коронавирусом, но сумел справиться с недугом.

«Во-первых, в данный момент я абсолютно здоров, что подтверждено тремя тестами, результаты которых отрицательны. Во-вторых, я действительно перенёс эту болезнь, вызванную вирусом. 1 мая прилетел в Краснодар из Махачкалы, зарегистрировался на горячей линии и самоизолировался в своей квартире на 14 дней, ни с кем не виделся и не контактировал», — заявил Сулейманов в прямом эфире в Instagram.

По словам спортсмена, с 3-го на 4 мая у него поднялась температура, он вызвал медиков и сообщил о своём состоянии клубному врачу. На следующее утро у него взяли тест, который подтвердил заражение коронавирусом. Сулейманов признался, что лично просил «Краснодар» не распространять информацию о его недуге, чтобы не беспокоить близких.

Тем временем тесты на коронавирус сдали представители ряда клубов РПЛ, но лишь некоторые из них получили результаты. Заражённых коронавирусом не выявлено в ЦСКА, «Уфе», «Ахмате» и «Крыльях Советов», а «Урал», «Ахмат» и «Спартак» ожидают заключения врачей.

Продление контракта с Гончаренко

За месяц до проведения заключительного этапа чемпионата России разрешилась ситуация вокруг главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. На протяжении последних недель ходили слухи, что белорусский специалист может покинуть свой пост, но вместо этого он подписал новый контракт сроком на один год. Таким образом, бывший наставник БАТЭ и «Уфы» останется в столице как минимум до 2021-го.

В свете слухов о возможном уходе из армейского коллектива, многие обратили внимание на продолжительность нового договора со специалистом. Однолетнее соглашение вполне могло означать недоверие со стороны руководства ЦСКА и его нежелание связывать себя с тренером долгими контрактными обязательствами. При этом сам белорусский наставник признался, что его данное обстоятельство не смущает.

«В моей практике были и более длительные контракты — трёхлетний, например. Это в принципе ни на что не влияет. Работаешь хорошо — остаёшься. Работаешь плохо — уходишь, вне зависимости от срока соглашения. Здесь всё просто», — заявил Гончаренко.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев также прокомментировал подписание нового контракта со специалистом. По его словам, в решении предложить Гончаренко однолетнее соглашение нет ничего странного.

«У нас с Гончаренко абсолютно доверительные отношения, поэтому искать подвох в этом не стоит. Мы в любой момент можем договориться обо всём. Будем смотреть по ситуации, тем более времена сейчас очень непростые», — сказал Бабаев.

Также контракт продлил Александр Кокорин. Как сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, договор с форвардом был заключён до конца нынешнего первенства.

«Из-за того, что чемпионаты европейских первенств доигрываются за пределами первоначального графика, до сих пор не решено, когда следующее трансферное окно будет открыто. Европейская клубная ассоциация и УЕФА рекомендовали продлить истекающие контракты, как арендные, так и контракты игроков, с целью сохранения спортивного принципа. У Кокорина контракт заканчивается. Для того чтобы он мог без проблем играть за «Сочи», мы продлеваем с ним контракт на период окончания чемпионата, то есть до конца июля», — объяснил Медведев «Чемпионату».

Повышение Деспотовича и возможный отъезд Кузяева

Между тем появились слухи, что помочь Гончаренко побороться за место в Лиге чемпионов в конце нынешнего сезона может Джордже Деспотович. По информации Hotsport, ЦСКА уже договорился о подписании контракта с форвардом «Оренбурга», соглашение которого с нынешней командой истекает 30 июня 2020 года. В нынешнем сезоне РПЛ серб забил восемь мячей в 20 матчах и занимает седьмое место в гонке бомбардиров лиги.

Отмечалось, что на новом месте Деспотович якобы будет зарабатывать €1,2 млн в год, а его контракт рассчитан до 2023-го. Тем не менее в ЦСКА опровергли информацию о приглашении.

«Эта информация не соответствует действительности», — ответил Бабаев на вопрос о подписании контракта с игроком.

Подумывает об усилении состава и московский «Локомотив». Отмечается, что железнодорожники и ещё несколько клубов Премьер-лиги проявляют интерес к хавбеку «Хераклеса» и национальной команды Казахстана Александру Меркелю, начинавшему карьеру в «Милане» и поигравшему в юношеских и молодёжных сборных Германии всех возрастов.

Также появилась информация, что полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев может продолжить карьеру в Европе. По сведениям «Чемпионата», игрок не намерен продлевать контракт с петербуржцами и собирается попробовать свои силы в одном из первенств Старого Света.