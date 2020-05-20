В «Крыльях Советов» сообщили результаты тестирования на коронавирус

Пресс-служба самарского футбольного клуба «Крылья Советов» рассказала, как завершилось тестирование на коронавирус, которому были подвергнуты игроки и работники коллектива.

«Все тесты на COVID-19, которые сдали игроки, тренеры и персонал «Крыльев Советов», отрицательные», — сообщается на официальной странице «Крыльев Советов» в социальной сети Twitter.

Также в клубе отметили, что в ближайшее время в Самару вернутся иностранные футболисты и тренеры «Крыльев Советов». После этого каждый из них также сдаст тест на COVID-19.

Все тесты на COVID-19, которые сдали игроки, тренеры и персонал «Крыльев Советов» - отрицательные. В ближайшее время в Самару прилетят иностранные игроки и тренеры нашей команды, которые также сдадут тест на COVID-19. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 20, 2020

После 22 туров чемпионата России по футболу сезона-2019/20 «Крылья Советов» имеют в своём активе 22 очка и занимают 15-е место в турнирной таблице. На два очка меньше у последней команды первенства — грозненского «Ахмата».

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о результатах тестов на коронавирус игроков, находящихся в Грозном.