«Качество футбола будет ниже, чем до паузы»: Кириченко о возобновлении сезона РПЛ, тестах на COVID-19 и об уходе Сёмина

Скорее всего, качество футбола после возобновления сезона РПЛ будет ниже, чем до паузы. Об этом заявил бывший главный тренер «Ростова» и «Уфы» Дмитрий Кириченко. По его мнению, прерванный из-за коронавируса чемпионат следовало завершить досрочно. Также специалист объяснил, почему команды после решения исполкома РФС оказались в неравных условиях, и подчеркнул, что руководству «Локомотива» сложно предъявить претензии по поводу отставки Юрия Сёмина с поста главного тренера.

— У нескольких футболистов, выступающих в РПЛ, обнаружили коронавирус. Стоит ли в такой ситуации возобновлять чемпионат?

— Не назвал бы сложившуюся ситуацию критичной. Всё же коронавируса больше следует бояться людям с ослабленным иммунитетом, пенсионерам. А профессиональные спортсмены — ребята крепкие и закалённые. Не думаю, что для них эта болезнь опасна. Другое дело, что футболисты контактируют с членами своих семей и другими людьми. Риск заражения есть.

Поэтому с точки зрения безопасности сезон следовало завершить либо сделать паузу длиной в несколько месяцев, пока вирус окончательно не отступит. Да, сейчас объявили, что сезон доиграют, но всё равно ещё возможны неприятные сюрпризы. Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране. Вообще, думаю, большинство клубов были не против досрочного окончания чемпионата, но несколько команд это не устраивало. Здесь уже свою роль сыграли возможности в аппаратной войне.

— Но ведь на словах большая часть клубов как раз поддержала решение исполкома РФС...

— Уверен, где-то 13 клубов РПЛ из 16 изначально были не против завершения сезона. Всё же при таком варианте развития событий никто не вылетал из Премьер-лиги, просто её состав пополнили бы две команды из ФНЛ. А теперь из-за двух-трёх коллективов чемпионат продолжится.

— Насколько это справедливо?

— Некоторые клубы не хотели завершать сезон, и их можно понять. Ведь речь в том числе идёт о непопадании в Лигу чемпионов, а это повлечёт серьёзный финансовый удар в и без того непростое время. Возможно, если бы этим командам возместили убытки, они бы тоже высказались за досрочное завершение чемпионата. Но разговор о больших деньгах, и просто так их клубам никто не даст.

— У некоторых команд будет всего три недели на тренировки перед рестартом чемпионата...

— В данном случае проблема заключается в том, что команды находятся в неравных условиях. Провинциальные клубы уже получили разрешение возобновить занятия, в то время как в Москве об этом речи не идёт. В столице на данный момент нельзя тренироваться даже в малых группах. Если бы все находились в одинаковых условиях — вопросов бы не возникло. Три недели — так три недели. А так получается, ряд команд будут находиться в выигрышном положении.

— Но трёх недель в теории достаточно, чтобы набрать форму?

— В принципе, особых проблем возникнуть не должно. Ведь футболисты всё это время поддерживали форму, хотя и не имели возможности выйти на поле. Предстоит провести всего восемь туров, немалую роль сыграет длина скамейки. Обычно месяца сборов достаточно даже зимой, когда команда только готовится к сезону. Три недели — не идеальный вариант, но в общем и целом — нормальный. Это лучше, чем сразу выходить и играть.

— Может ли из-за недостаточного времени на подготовку увеличиться количество травм?

— Повреждения будут, но это обычная ситуация для футбола. Пока сложно сказать, насколько сильно повысится их количество. Одни начнут тренировки раньше, другие — позже... Повторюсь, все мы находимся в нетипичной ситуации, такого раньше никогда не происходило. В любом случае идеальной картины ждать не стоит, сейчас просто нужно выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями.

— Поможет ли избежать травм разрешение делать пять замен?

— Конечно. Но, на мой взгляд, такое большое количество замен негативно скажется на динамике игры. Ведь каждая рокировка отнимает драгоценные минуты. К тому же нельзя забывать, что футболисты, уходя с поля, порой тянут время. Считаю, введение четырёх замен в данной ситуации стало бы оптимальным решением.

— Происходящее будет напоминать предсезонные сборы?

— Думаю, да. Скорее всего, качество футбола будет ниже, чем до паузы. Свою роль сыграет и отсутствие людей. При пустых трибунах выжимать из футболистов сто процентов возможностей тренерам сложно. Всё же энергия болельщиков всегда придаёт дополнительные силы. Летом игроки останутся без этого бонуса, без поддержки. А ведь и сам футбол мы зачастую воспринимаем не только через происходящее на поле, но и через антураж, шумовой эффект. Теперь мы будем видеть его в чистом виде.

— Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что государство будет постепенно уходить из профессионального спорта. Как это может отразиться на финансовом состоянии российских клубов?

— Не думаю, что государство полностью перестанет финансировать клубы. Скорее будут найдены какие-то варианты, скажем так, частно-государственного партнёрства. Отказаться от поддержки совсем довольно проблематично, особенно в регионах, в городах-миллионниках. Но расходы однозначно сократятся, иллюзий строить не стоит.

— Отказ государства от финансирования профессионального футбола станет катастрофой?

— Смотря что подразумевать под этим словом. В первую очередь это сильно ударит по низшим лигам. Что касается уровня турнира, то наш чемпионат и сейчас не находится на ведущих ролях в Европе. Понятно, в РПЛ перестанут приезжать качественные легионеры. Что поделать, будут играть россияне. Зато наши ребята куда охотнее поедут в Европу. Но, повторюсь, вряд ли государство, при всех проблемах, полностью откажется от помощи клубам.

— Сезон ещё не успел возобновиться, а новостей про тренеров ведущих клубов уже появляется немало. Так, ЦСКА продлил соглашение с Виктором Гончаренко...

— Думаю, как для Виктора Михайловича, так и для клуба это хороший шаг. Армейцы продолжают борьбу за путёвки в еврокубки, и менять тренера сейчас, на мой взгляд, было бы странно. Гончаренко работает качественно, учитывая возможности армейцев.

— По ходу сезона звучали мнения, что специалист себя исчерпал в ЦСКА.

— Всё это досужие разговоры. Подобные обсуждения идут постоянно. Нельзя забывать, что тренер сильно зависим от футболистов и имеющегося под рукой состава. Повторюсь, с теми игроками и возможностями, которые сейчас есть у армейцев, Гончаренко работает качественно. Возможно, ЦСКА не помешало бы усиление.

— ЦСКА отстаёт от второго-третьего мест на пять очков. По силам ли красно-синим преодолеть это расстояние?

— Думаю, вполне. Вообще сложно предсказать, кто и как будет смотреться после перерыва. Всё же команды попадут в достаточно нестандартную ситуацию. Прежде всего, на трибунах не будет зрителей. В какой-то мере это будет влиять, например, «Ростов», «Краснодар» и «Зенит» стабильно собирают по 30 тыс. человек на домашних матчах. А возвращаясь к ЦСКА, можно сказать: пять очков — по большому счёту ничто, две удачные игры. Отрыв совсем не катастрофический.

— В отличие от ЦСКА в «Локомотиве» контракт с главным тренером продлевать не стали. Вас удивил уход Юрия Сёмина?

— С точки зрения обязательств клуба перед Сёминым — вопросов нет. У Юрия Павловича закончилось соглашение, его не продлили. Здесь сложно предъявить претензии руководству клуба. Но, учитывая роль Сёмина в истории «Локо», его уход выглядит довольно спорно. Что поделать: кто платит, тот заказывает музыку.

— Вас удивило, что его место занял почти неизвестный в России Марко Николич?

— Признаюсь, не так много слышал об этом тренере и практически ничего о нём не знаю. На высоком уровне в Европе он не работал. Но если Николич оказался в «Локомотиве», значит, на то есть причины. Это место подразумевает большую ответственность. Вряд ли руководители клуба взяли кого попало.

— Команду под руководством Николича ждут непростые времена, учитывая возможный уход целого ряда футболистов?

— Если уйдут пять-семь ведущих игроков, среди которых братья Миранчук, работать будет очень сложно, и не важно, кто бы возглавлял команду, Сёмин или Николич. Но на данный момент «Локомотив» обладает очень качественным составом. Не думаю, что железнодорожников в оставшихся турах ждёт провал. В любом случае нас ожидает увлекательная борьба за медали.

— С Гончаренко контракт уже продлили, а вот с вашим другим Сергеем Семаком — пока нет. Когда «Зенит» это сделает?

— Не вижу в этом ничего удивительного. Всё находится в процессе, обе стороны обсуждают детали, различные нюансы. Думаю, его пролонгация — дело времени. Вы и сами видите, ситуация складывается непонятная. Сложно сказать, на какое усиление смогут рассчитывать клубы после окончания пандемии и смогут ли вообще. А с Семаком проблем не будет. Контракт с ним наверняка подпишут.