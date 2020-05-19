У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус

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У защитника московского футбольного клуба «Динамо» Романа Евгеньева тест на коронавирус дал положительный результат.
У футболиста «Динамо» Евгеньева выявлен коронавирус
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, также были выявлены два подозрения на коронавирус и ещё у двух человек обнаружено наличие в организме антител, что свидетельствует о том, что они уже переболели и не являются переносчиками вируса.

Отмечается, что Евгеньев будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций, а остальные четверо будут находиться на самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее агент футболиста «Динамо» опроверг информацию о коронавирусе у игрока.

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