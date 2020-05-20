Новый случай в «Динамо», отсутствие заражённых в «Уфе» и состояние здоровья Федуна: как обстоят дела с COVID-19 в РПЛ
- Роман Евгеньев
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Симптомов не было и нет»
С каждым днём приближается старт первых матчей Российской-премьер-лиги (РПЛ) после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Некоторые команды уже приступили к тренировкам, однако пока рано говорить о том, что игроки находятся в полной безопасности.
Пресс-служба «Динамо» обнародовала итоги тестирования сотрудников, тренеров и футболистов на COVID-19. В общей сложности пять проб показали отклонения от нормы, однако пока не сообщается, о ком конкретно идёт речь. Ранее в СМИ появилась информация, что положительные тесты сдали Дэвид Сангаре, Роман Евгеньев и Сильвестер Игбун, хотя в самом клубе подтвердили наличие заболевания в активной фазе лишь у защитника.
Кроме того, на самоизоляции по-прежнему находится тренер вратарей Дмитрий Изотов и защитник Заурбек Плиев, хоть у него и отрицательный результат теста на коронавирус.
В связи с обнаружением аномальных показателей у пятерых представителей «Динамо», в скором времени все сотрудники, тренерский штаб и футболисты пройдут повторную проверку. Начало сборов отложено до того момента, когда станут известны её результаты.
«У всех, чьи тесты на СOVID-19 имели те или иные отклонения от нормы, не было и нет никаких симптомов. Что касается остальной команды, то режим тестирования минимизировал потенциальный риск передачи вирусной инфекции от одного человека другому. Все процедуры проводились со строгим соблюдением норм безопасности, без какого-либо взаимодействия футболистов друг с другом, медицинским и иным персоналом», — сообщил главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили.
Перед возобновлением тренировок тестирование прошли и в «Уфе», и здесь результаты оказалась более позитивными. Генеральный директор Шамиль Газизов подтвердил, что исследование не выявило ни одного случая заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что на базе игроки находятся под контролем медицинского штаба, а также выразил уверенность в том, что при соблюдении мер безопасности риск заразиться на футбольном поле будет минимальным.
Тем временем команда уже провела первое занятие после перерыва. Оно состоялась на базе в Челябинской области. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев остался доволен предоставленными условиями.
«Условия великолепные. Зелёная обустроенная территория. Горы. Река. Красивая церковь неподалёку. Впечатлён, попали в сказку. Да ещё и с погодой повезло. Со вторника начинаем работать в двухразовом режиме. Проведём тестирование ребят, посмотрим, в каком они состоянии, и будем двигаться вперёд. Настроение рабочее. Все соскучились друг по другу. И по футболу, конечно», — рассказал Евсеев.
В конце недели к тренировкам приступят игроки тульского «Арсенала». Они также сдали анализы на коронавирус, однако об их результатах ничего пока неизвестно.
«Сказали работать — буду работать»
В связи с пандемией коронавируса одной из главных проблем могло стать возвращение в страну иностранных спортсменов и специалистов. Однако 17 мая правительство России сделало для них исключение, и теперь тренеры и легионеры постепенно воссоединяются со своими командами.
Так, наставник ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в Москву из Белоруссии, где он находился на протяжении последних двух месяцев, а на 20 мая намечено прибытие главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, представителей его штаба, а также легионеров. Сообщается, что Россию на время паузы в чемпионате покидали все иностранные футболисты красно-белых, кроме Айртона, Лоренсо Мельгарехо и Эсекиеля Понсе.
А вот наставник «Крыльев Советов» Миодраг Божович прибудет в расположение самарского клуба чуть позже — 22 мая. В его отсутствие тренировочным процессом будет руководить его помощник Саша Петрович. В клубе заверили, что специалист хорошо знаком с методиками черногорца, поэтому проблем с занятиями возникнуть не должно.
Что касается самого Божовича, то в настоящий момент он также ожидает результатов анализа на коронавирус, который он сдал «на всякий случай», после чего вылетит в Россию.
«Стоит ли возобновлять чемпионат, если в нескольких командах есть заболевшие? Я, как солдат — сказали работать — буду работать. Выполняю то, что говорят вышестоящие инстанции… Ещё нет разрешения властей на возобновление тренировок по группам. Тестов никто из команды пока не проходил, думаю, пройдут в ближайшее время», — цитирует Божовича «Чемпионат».
Напомним, что на данный момент диагноз COVID-19 подтверждён у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана и защитника «Рубина» Константина Плиева. По словам последнего, болезнь проходит у него без внешних симптомов. Он отметил, что не знает, где мог заразиться, так как не нарушал режим самоизоляции, лишь иногда выходя в ближайший магазин.
«Сейчас подробно описаны все тяжелые симптомы, которые переносит больной коронавирусом. Я ничего такого не чувствовал: не было температуры, не болело горло. Напоминало легкую простуду, все прошло за пять дней. Четыре дня назад уже спокойно бегал, никаких проблем не испытывал», — рассказал Плиев изданию «Бизнес Online».
Что касается других представителей российского футбола, то на протяжении более двух недель от коронавируса лечится владелец «Спартака» Леонид Федун. Накануне он сообщил о том, что его состояние улучшилось, однако о полном выздоровлении говорить рано.
«Как я себя чувствую? Одной фразой — пока не очень», — сообщил функционер.
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