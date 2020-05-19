Заболевший коронавирусом футболист Плиев рассказал о своём самочувствии

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Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев, заболевший коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.
Заболевший коронавирусом футболист Плиев рассказал о своём самочувствии
  • РИА Новости

«Со мной всё отлично, никаких проблем не ощущаю. Сижу у себя дома во Владикавказе. Просто знаю, что внутри у меня всё засело, но внешне болезнь не проявляется. Я ничего такого не чувствовал: не было температуры, не болело горло. Напоминало лёгкую простуду, всё прошло за пять дней. Я уже четыре дня назад спокойно бегал, никаких проблем не испытывал», — приводит слова Плиева «Бизнес Online».

Он отметил, что не представляет, где мог подхватить инфекцию.

«Весь день думал об этом, но не понимаю, как это могло произойти. У моих родных, слава богу, всё хорошо. У брата пришёл отрицательный тест, сегодня сделаем нашим родителям тесты. Может, в магазине кто-то чихнул и ко мне это прилипло. Врать не буду, в магазин ходил в районе 100—200 метров от дома, делал покупки, как и все люди. Мог со знакомыми встретиться возле дома на две-три минуты, но из них никто не заболел! Поэтому ломаю голову и не понимаю, откуда пришла болезнь», — добавил футболист.

Плиев стал вторым игроком в Российской премьер-лиге, у которого был выявлен коронавирус.

Ранее сообщалось, что в «Рубине» приступят к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус.

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