В «Рубине» приступят к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус

Игроки казанского футбольного клуба «Рубин» возобновят тренировки только после получения результатов тестов на коронавирус.

«Команда начнёт заниматься, когда будут результаты тестов. Не можем гарантировать, когда именно будут результаты, потому что в прошлый раз мы ждали в одну дату, получили в другую. Насколько знаем, их сейчас быстро делают. Сдавать тесты будем в ближайшее время, сегодня-завтра», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее стало известно, что у футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус.