В «Рубине» приступят к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус

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Игроки казанского футбольного клуба «Рубин» возобновят тренировки только после получения результатов тестов на коронавирус.
В «Рубине» приступят к тренировкам после получения результатов тестов на коронавирус
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«Команда начнёт заниматься, когда будут результаты тестов. Не можем гарантировать, когда именно будут результаты, потому что в прошлый раз мы ждали в одну дату, получили в другую. Насколько знаем, их сейчас быстро делают. Сдавать тесты будем в ближайшее время, сегодня-завтра», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее стало известно, что у футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус.

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