СМИ: В «Динамо» проведут повторное тестирование на коронавирус из-за пяти положительных случаев
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», повторная проверка состоится 20 мая, решение о возобновлении тренировок в клубе будут принимать только после получения её результатов.
По данным СМИ, первое тестирование выявило пять случаев заболевания — у трёх игроков, тренера и члена медицинского департамента клуба.
Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.
Ранее агент футболиста «Динамо» опроверг информацию о коронавирусе у игрока.