СМИ: В «Динамо» проведут повторное тестирование на коронавирус из-за пяти положительных случаев

Игроки и сотрудники московского футбольного клуба «Динамо» пройдут повторное тестирование на коронавирус из-за того, что в ходе первой проверки были выявлены пятеро заболевших.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», повторная проверка состоится 20 мая, решение о возобновлении тренировок в клубе будут принимать только после получения её результатов.

По данным СМИ, первое тестирование выявило пять случаев заболевания — у трёх игроков, тренера и члена медицинского департамента клуба.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее агент футболиста «Динамо» опроверг информацию о коронавирусе у игрока.