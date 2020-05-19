СМИ: В «Динамо» проведут повторное тестирование на коронавирус из-за пяти положительных случаев

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Игроки и сотрудники московского футбольного клуба «Динамо» пройдут повторное тестирование на коронавирус из-за того, что в ходе первой проверки были выявлены пятеро заболевших.
СМИ: В «Динамо» проведут повторное тестирование на коронавирус из-за пяти положительных случаев
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», повторная проверка состоится 20 мая, решение о возобновлении тренировок в клубе будут принимать только после получения её результатов.

По данным СМИ, первое тестирование выявило пять случаев заболевания —  у трёх игроков, тренера и члена медицинского департамента клуба.

Сезон РПЛ был прерван из-за коронавируса. На момент остановки РПЛ было сыграно 22 из 30 туров. Планируется, что соревнования возобновятся 21 июня.

Ранее агент футболиста «Динамо» опроверг информацию о коронавирусе у игрока.

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