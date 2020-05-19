«Сильнее остальных»: Сафонов о мастерстве Кокорина, шансах Миранчука в «Барселоне» и переезде Черышева в Россию

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин — на данный момент лучший российский нападающий. Об этом в интервью RT заявил известный футбольный агент Алексей Сафонов. Он также рассказал, при каких условиях Алексей Миранчук способен закрепиться в составе «Барселоны», указал, в чём хавбек «Локомотива» уступает полузащитнику «Монако» Александру Головину, и порассуждал о возможном переезде игрока «Валенсии» Дениса Черышева в Россию.

— В испанских СМИ появились слухи о возможном переходе Алексея Миранчука в «Барселону». Вы верите, что полузащитник мог привлечь внимание сине-гранатовых?

— Миранчук — футболист нормального уровня. В то же время есть сомнения, что он действительно нужен «блаугране» и может кого-то вытеснить из стартового состава. При этом не сомневаюсь, что Алексей способен проявить себя в Испании. Не считая «Реала» и «Барселоны», может заиграть в любой команде.

— Но насколько вероятен переход Миранчука из «Локомотива» в «Барселону»?

— Каталонцы могут позволить себе любого игрока, если захотят. В своё время оформили переход защитника донецкого «Шахтёра» Дмитрия Чигринского за €25 млн. Пусть он там не добился успеха, но через год его отдали обратно за €15 млн.

— Тому же Миранчуку логично сходу думать о переходе в «Барселону» или для начала стоит рассмотреть вариант трансфера в менее статусный клуб?

— От таких предложений не отказываются. Вспомните, в своё время Игорь Корнеев выступал за «Барселону», поэтому ничего нереального в этом нет.

— От чего зависит, сумеет ли Миранчук раскрыться в «Барселоне»?

— От того, сможет ли он адаптироваться в новом коллективе. Но у Алексея сейчас отличный возраст для отъезда за рубеж.

— Не думаете, что в случае трансфера в «Барселону» Миранчука сразу же отправят в аренду?

— Думаю, он останется в команде и постепенно будет привыкать к ней. Кто знает, как будут развиваться события дальше. Возможно, руководство сине-гранатовых решит расстаться с одним из атлетов и для Алексея освободится место. Плюс через несколько лет стоит ожидать ухода из спорта Серхио Бускетса. Да, Миранчук более атакующий футболист, но спортсмен способен обучаться новому. Тот же Юрий Никифоров действовал и на позиции центрального защитника, и форварда.

— На ваш взгляд, Миранчук смог бы выступать на месте центрального полузащитника?

— Он технически оснащён, у него светлая голова. Кроме того, чем выше уровень коллектива, тем проще в нём прогрессировать.

— Недавно бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини назвал Алексея Миранчука более сильным футболистом, чем Александра Головина. Согласны?

— Предпочитаю судить по достижениям и результатам. На данный момент Александр играет в чемпионате Франции, превосходящем по уровню первенство России, и смотрится здорово. Поэтому пока для меня Головин сильнее Миранчука. Кроме того, в сборной России Станислав Черчесов больше делает ставку на Александра, что тоже о многом говорит.

— Это связано с работоспособностью Головина или несоответствием Миранчука тактической схеме Черчесова?

— Головин чище действует в отборе, выполняет больший объём работы на поле и физически превосходит Миранчука.

— Можно ли назвать Головина системообразующим игроком «Монако»?

— Одним из. Не сказал бы, что он ведёт игру коллектива. Добротный футболист основного состава.

— Недавно генеральный директор «Монако» Олег Петров заявил, что в клубе рассчитывают на Головина и не намерены его отпускать. Нынешняя тяжёлая экономическая ситуация из-за пандемии коронавируса может заставить руководство передумать и отпустить Александра?

— «Монако» продаст Головина в любой момент, если получит выгодное предложение. Это стратегия развития клуба.

— Но не стоит ли самому Головину задуматься об уходе, ведь выступление за середняк Лиги 1 — вряд ли то, на что он рассчитывал?

— Совсем недавно полузащитник продлил контракт с монегасками на улучшенных условиях. В настоящее время Головин живёт в государстве с не самыми большими налогами. Ради этого многие спортсмены стремились переехать в Монако и даже брали себе двойное гражданство. Не стоит исключать, что в будущем он купит себе дом и останется жить там. Думать об уходе есть смысл только в случае получения хорошего предложения.

— Но дело не только в комфортном проживании, но и профессиональном росте…

— Не понимаю, чем плох «Монако». Чемпионат Франции входит в пятёрку сильнейших первенств континента. В нём выступают Неймар, Килиан Мбаппе.

— В 2018 году в услугах Головина были заинтересованы не только «Монако», но также «Челси». Он не ошибся, решив отправиться в Лигу 1?

— Раз у него там получается, значит он поступил правильно. Как и во всей АПЛ, в «Челси» — сверхконкуренция. Он точно не получал бы там столько же времени, сколько в «Монако». Можно вспомнить пример Юрия Жиркова, которому пришлось тяжело в Лондоне. А ведь его уровень не поддаётся сомнению — даже сейчас он смотрится лучше многих конкурентов по позиции. Да, есть пример Зинченко, который успешно выступает за «Манчестер Сити». Но во-первых, за это надо поставить памятник Пепу Гвардиоле, а во-вторых, сам Александр заслужил всё своим горбом.

— Но также у Головина был вариант с «Ювентусом» и возможность поработать вместе с самим Криштиану Роналду…

— В первую очередь, футболисту нужно иметь практику, а не наблюдать за кем-то со стороны. Если он будет прогрессировать, «Челси» и «Ювентус» далеко не уйдут. Тот факт, что по итогам сезона многие издания признали его одним из лучших игроков Лиги 1, лишь подтверждает правильность его выбора. В противном случае, он мог сесть на скамейку запасных или вовсе отправиться в аренду. Вспомним Мартина Эдегора. Великолепный спортсмен, на голову сильнее всех, многие пели ему дифирамбы. Но он попал в «Реал» в 16 лет и с тех пор только катался по другим клубам.

— Тем не менее, сейчас успешно выступает за «Реал Сосьедад» и готовится к возвращению в стан «сливочных»…

— Безусловно, но годы уходят.

— Также в последнее время много говорится о возможном переезде Дзюбы за рубеж. Что это, реальный интерес к форварду или попытка выбить у «Зенита» более выгодный контракт?

— Сложно сказать. Не стоит исключать, что Дзюба уже продлил контракт с «Зенитом». Бывает такое, что соглашение уже достигнуто, но стороны специально не делают официальных объявлений, чтобы не будоражить народ. Кроме того, он взрослый футболист и примерно понимает, какие условия ему предложат. От того, что в прессе будут появляться слухи об интересе к нему «Ювентуса» или «Наполи», ничего не изменится. В любом случае, если Артём действительно хотел попробовать свои силы за рубежом, то это нужно было делать раньше. Там он не будет получать такие же деньги, как в Санкт-Петербурге.

— Не рассматриваете вариант, что Дзюба хочет поиграть в Европе перед уходом из спорта?

— Если бы хотел, то сделал это раньше. Когда человек настроен, то он берёт и делает это в раннем возрасте. Как Головин, например.

— Но у Дзюбы пик карьеры наступил в довольно поздно…

— Не думаю, что его устроит трансфер абы куда. Если будет предложение от серьёзного клуба, то переход вероятен. В противном случае Дзюба останется в России. Он выступает за сильную команду, его любят болельщики. Когда заграницу уезжали Александр Мостовой, Валерий Карпин, Игорь Добровольский, было видно, что они хотят попробовать себя в Европе. И при этом они понимали, что их будут считать врагами народа в случае отъезда и не примут назад с распростёртыми объятиями.

— По Дзюбе не видно, что он правда хочет уехать?

— Нет. По тем же Роману Павлюченко и Павлу Погребняку это было заметно. А здесь человеку комфортно. Артём никуда не рвётся.

— Как думаете, «Милан» может быть заинтересован в Дзюбе с учётом наличия в составе Златана Ибрагимовича?

— Во-первых, давайте не будем сравнивать Ибрагимовича с Дзюбой. Во-вторых, итальянский футбол не очень подходит Артёму. Там играют очень жёстко, никто никого не щадит, а местные защитники не зря ценятся во всём мире. На мой взгляд, ему было бы комфортно в Испании.

— Недавно шотландские СМИ советовали «Рейнджерс» приобрести Дзюбу. Для самого нападающего переезд в Шотландию стал бы интересным шагом в карьере?

— Не думаю, что Артём поехал бы в Глазго. Не на волынке же ему играть. Кроме того, Дзюба один получает как половина состава «Рейнджерс».

— Зимой в Европу отправился Фёдор Смолов, перешедший на правах аренды в «Сельту». Как думаете, ему стоит продолжать двигаться в направлении европейских чемпионатов или сосредоточиться на выступлениях в России?

— Пандемия коронавируса серьёзно спутала карты. Всё будет зависеть от того, как Смолов проведёт концовку чемпионата, если Ла Лига решит возобновить его. Если всё сложится хорошо, то почему бы не остаться там ещё на некоторое время?

— Не думаете, что его отъезд из Испании в разгар пандемии может негативно сказаться на его перспективах в Европе?

— Думаю, о таком думают преимущественно в России. Вспомните похождения Роналдиньо по ночным клубам, то, как вёл себя Роналдо в «Барселоне». Да и тот же Криштиану Роналду может взять самолёт и улететь на родину, если кто-то из его родственников заболел. Если футболист приносит результат, то на многие проступки закрывают глаза.

— Но ведь Смолов не Роналду…

— Да, но есть и другой аспект. Имея в команде российского спортсмена, клуб может привлекать дополнительных болельщиков на стадион. Не просто так многие коллективы приглашали к себе спортсменов из Японии. В Европе давно понимают, что футбол — это бизнес.

— Недавно появились слухи, что «Валенсия» готова расстаться с Денисом Черышевым. Не думаете, что скоро стоит ждать Дениса в РПЛ?

— Черышеву уже 29 лет. Не удивлюсь его переезду в Россию, если ему поступит щедрое предложение от «Зенита» или «Спартака».

— Учитывая повышенную травматичность Черышева, вы бы рискнули оформить его трансфер?

— Если бы он успешно прошёл все медицинские тесты. Черышев — хороший игрок.

— Как думаете, кто ещё из российских спортсменов может отправиться в Европу?

— Их не так много. Думаю, это братья Миранчуки, Далер Кузяев. Тот же Дмитрий Баринов может попытать счастья в иностранном чемпионате, например, немецкой Бундеслиге.

— Много разговоров о будущем Александра Кокорина…

— На мой взгляд, Кокорин — самый сильный российский нападающий. Не удивился бы, если бы его позвали в тот же «Милан» или «Ювентус». Он физически силён, хорошо играет головой. Кроме того, за последний год стал умнее, повзрослел.

— За три тура Кокорину удалось убедить вас, что он до сих пор остаётся классным футболистом?

— Не только меня, но и многих экспертов, тренеров. Общался со многими представителями команд РПЛ, все в один голос заявляли, что Кокорин на голову сильнее остальных. Не убедило его выступление разве что Черчесова.

— Как смотрите на возможный отъезд в Европу полузащитника «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова?

— Сложно сказать. Если в успехе Кокорина не сомневаюсь, то здесь есть вопросы. Смущают его габариты. Да, он техничный, но той же Испании таких достаточно. При этом не уверен, что ему удастся заиграть в Италии или Германии.

— В какой стране было бы комфортно выступать Сулейманову?

— Где проповедуют открытый футбол. В чемпионате Нидерландов, например.