СМИ: «Милан» заинтересован в услугах Дзюбы

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Итальянский футбольный клуб «Милан» проявляет интерес к нападающему санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёму Дзюбе.
СМИ: «Милан» заинтересован в услугах Дзюбы
  • РИА Новости

Как сообщает PlanetaMilan, итальянский футбольный клуб рассматривает возможность приобретения нападающего «Зенита» и сборной России в летнее трансферное окно. 

Тем не менее отмечается, что Дзюба уже достиг договорённости с «Зенитом» о продлении действующего соглашения, что уменьшает его шансы на отъезд в Италию. Как отмечают в издании, для этого «Милану» придётся сделать щедрое предложение.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Зенит» 28 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт 15 забитых мячей.

Ранее британский портал 90 min включил Дзюбу в топ-25 игроков с истекающими контрактами.

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