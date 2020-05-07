Дзюба включён в список 25 лучших футболистов с истекающими контрактами

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Британский портал 90 min включил нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу в топ-25 игроков с истекающими контрактами.
Дзюба включён в список 25 лучших футболистов с истекающими контрактами
  • © РИА Новости

Рейтинг опубликован на сайте издания.

Дзюба занял в данном рейтинге 15-е место. 

Возглавил список хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва, на второй строчке расположился форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, а тройку лучших замкнул полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне Дзюба провёл 28 матчей за «Зенит», в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач. 

Ранее шотландские СМИ посоветовали «Рейнджерс» приобрести Дзюбу.

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