Дзюба включён в список 25 лучших футболистов с истекающими контрактами
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Рейтинг опубликован на сайте издания.
Дзюба занял в данном рейтинге 15-е место.
Возглавил список хавбек «Манчестер Сити» Давид Сильва, на второй строчке расположился форвард ПСЖ Эдинсон Кавани, а тройку лучших замкнул полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне Дзюба провёл 28 матчей за «Зенит», в которых забил 15 мячей и отдал 12 результативных передач.
Ранее шотландские СМИ посоветовали «Рейнджерс» приобрести Дзюбу.