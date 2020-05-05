Шотландские СМИ посоветовали «Рейнджерс» приобрести Дзюбу

Шотландское издание Vital Rangers составило список нападающих, которые могли бы усилить «Рейнджерс» в летнее трансферное окно.

В шорт-лист футболистов, которые могут стать ценным приобретением для «Рейнджерс», попал нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба.

Как пишут шотландские журналисты, фактурный российский форвард способен добавить мощи атакующей линии коллектива из Глазго. В этом аспекте они сравнивают Дзюбу с хорватским нападающим Дадо Пршо, ранее защищавшим цвета «Рейнджерс».

При этом в издании подчёркивают, что Дзюба способен стать ценным игроком для клуба.

«С 24 забитыми мячами в 42 встречах за сборную России и 13 голами в 21 встрече в составе «Зенита» в текущем сезоне Дзюба доказал, что ему вполне по силам руководить атакой клуба в одиночку», — говорится в статье.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что Артём Дзюба продолжит карьеру в петербургском клубе.