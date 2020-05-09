Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Лиги 1 по версии L'Equipe

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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин вошёл в число претендентов на звание лучшего плеймейкера французской Лиги 1 по версии издания L'Equipe.
Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Лиги 1 по версии L'Equipe
  • globallookpress.com

В число номинантов помимо Головина вошли Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Димитри Пайет («Марсель») и Флоран Молле («Монпелье»).

Победитель будет определён с помощью голосования среди читателей издания.

В прошедшем сезоне, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса после 28 туров, Головин забил три мяча и отдал четыре голевые передачи в 25 матчах.

Ранее сообщалось, что Головин не вернётся во Францию в мае.

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