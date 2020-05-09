Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Лиги 1 по версии L'Equipe
- globallookpress.com
В число номинантов помимо Головина вошли Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Димитри Пайет («Марсель») и Флоран Молле («Монпелье»).
Победитель будет определён с помощью голосования среди читателей издания.
В прошедшем сезоне, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса после 28 туров, Головин забил три мяча и отдал четыре голевые передачи в 25 матчах.
Ранее сообщалось, что Головин не вернётся во Францию в мае.