СМИ: Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу дал своё согласие на трансфер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.

Как сообщает Don Balon, каталонский клуб намерен приобрести 24-летнего российского хавбека уже в летнее трансферное окно.

Отмечается, что теперь «Барселоне» предстоит договориться с самим Миранчуком, а также с «Локомотивом». Ожидается, что эта сделка обойдётся каталонскому клубу менее чем в €20 млн.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2013 года. В его активе 34 гола и 44 голевые передачи в 215 матчах за московский клуб.

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