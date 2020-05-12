СМИ: Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука

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Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу дал своё согласие на трансфер полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука.
СМИ: Президент «Барселоны» одобрил трансфер Алексея Миранчука
  • РИА Новости

Как сообщает Don Balon, каталонский клуб намерен приобрести 24-летнего российского хавбека уже в летнее трансферное окно.

Отмечается, что теперь «Барселоне» предстоит договориться с самим Миранчуком, а также с «Локомотивом». Ожидается, что эта сделка обойдётся каталонскому клубу менее чем в €20 млн.

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и выступает за основную команду с 2013 года. В его активе 34 гола и 44 голевые передачи в 215 матчах за московский клуб.

Ранее сообщалось, что в «Зените» опровергли информацию о переговорах с «Наполи» по Азмуну.

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