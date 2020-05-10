В «Зените» опровергли информацию о переговорах с «Наполи» по Азмуну

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Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал информацию о переговорах с неаполитанским «Наполи» по трансферу Сердара Азмуна.
В «Зените» опровергли информацию о переговорах с «Наполи» по Азмуну
  • Reuters

«Переговоры по Азмуну ни с «Наполи», ни с каким другим клубом мы не ведём. Это ещё один пример того, как агенты пытаются создать историю исключительно в своих личных интересах. Сейчас у нас одна забота — доиграть чемпионат и выиграть титул. Никаких других забот нет», — приводит слова Медведева ТАСС.

Азмун выступает за «Зенит» с января 2019 года, записал в свой актив 26 голов и 10 голевых передач в 45 матчах.

Ранее сообщалось, что «Наполи» не начнёт переговоры о трансфере Азмуна, пока не решит ситуацию с Мертенсом.

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