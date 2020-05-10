СМИ: «Наполи» не начнёт переговоры о трансфере Азмуна, пока не решит ситуацию с Мертенсом

Итальянский футбольный клуб «Наполи» не начнёт переговоры по переходу форварда российского «Зенита» Сердара Азмуна, пока не решит ситуацию с нападающим своей команды Дрисом Мертенсом.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы рассматривают Азмуна в качестве потенциальной замены Мертенсу, контракт которого с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.

Мертенс, скорее всего, покинет команду, к нему проявляют интерес английские «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», а также итальянский «Интер».

Азмун пополнил состав «Зенита» зимой 2019 года. За сине-бело-голубых он провёл 45 встреч, в которых отметился 26 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может продать Ирвинга Лосано ради покупки Азмуна.