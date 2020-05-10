СМИ: «Наполи» не начнёт переговоры о трансфере Азмуна, пока не решит ситуацию с Мертенсом

Короткая ссылка
Итальянский футбольный клуб «Наполи» не начнёт переговоры по переходу форварда российского «Зенита» Сердара Азмуна, пока не решит ситуацию с нападающим своей команды Дрисом Мертенсом.
СМИ: «Наполи» не начнёт переговоры о трансфере Азмуна, пока не решит ситуацию с Мертенсом
  • Reuters

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, неаполитанцы рассматривают Азмуна в качестве потенциальной замены Мертенсу, контракт которого с клубом рассчитан до 30 июня 2020 года. 

Мертенс, скорее всего, покинет команду, к нему проявляют интерес английские «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», а также итальянский «Интер». 

Азмун пополнил состав «Зенита» зимой 2019 года. За сине-бело-голубых он провёл 45 встреч, в которых отметился 26 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что «Наполи» может продать Ирвинга Лосано ради покупки Азмуна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить