СМИ: «Наполи» может продать Лосано ради покупки Азмуна

Итальянский футбольный клуб «Наполи» может продать мексиканского форварда Ирвинга Лосано ради покупки у петербургского «Зенита» иранского нападающего Сердара Азмуна.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в заявке «Наполи» нет места для игрока, не имеющего паспорт страны Евросоюза, поэтому клубу, возможно, придётся расстаться с одним из своих футболистов. В частности, речь идёт о 24-летнем мексиканце, трансфер которого стал рекордным в истории неаполитанской команды. За 24-летнего форварда «Наполи» заплатил голландскому ПСВ €40 млн.

Азмун известен по выступлениям за казанский «Рубин» и «Ростов». Состав «Зенита» он пополнил зимой 2019 года. За сине-бело-голубых он провёл 45 встреч, в которых отметился 26 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что, по мнению Массимо Карреры, Азмун полностью готов к итальянскому футболу.