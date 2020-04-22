Каррера: Азмун полностью готов к итальянскому футболу

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил уровень иранского нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна.

«Я считаю, что Азмун полностью готов к итальянскому футболу. Это форвард, который забивает голы, он быстр и силён. Азмун произвёл на меня отличное впечатление. Сравнение с Белотти? Они похожи в плане работоспособности, но Азмун более техничен», — цитирует Карреру 100x100napoli со ссылкой на Radio Kiss Kiss Napoli.

В текущем сезоне Азмун провёл 21 матч в Российской премьер-лиге, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, почему «Зениту» не стоит беспокоиться в случае ухода Дзюбы и Азмуна.