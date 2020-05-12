Бывший спортивный директор «Зенита»: Алексей Миранчук лучше Головина

Бывший спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Оресте Чинквини выразил мнение, что полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук превосходит соотечественника Александра Головина, хавбека французского «Монако».

«Головин — важный игрок, очень талантливый полузащитник, после захватывающего старта он немного остановился в своём развитии», — цитирует Чинквини Tribal Football.

По словам Чинквини, Миранчук является футболистом, активно угрожающим воротам оппонента, а также обладающим отличной техникой. Как считает функционер, несмотря на то что Александр является хорошим игроком, Алексей превосходит его по уровню мастерства.

В нынешнем сезоне Миранчук провёл 21 матч во всех турнирах и забил девять мячей. В активе Головина 30 встреч и три забитых мяча.

Ранее сообщалось, что Головин не попал в символическую сборную сезона французской футбольной Лиги 1 по версии издания L'Equipe.