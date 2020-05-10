Головин не попал в символическую сборную сезона Лиги 1 по версии L'Equipe
- Reuters
Головин претендовал попасть с сборную по версии болельщиков, но уступил по результатам голосования форварду ПСЖ Килиану Мбаппе и хавбеку «Марселя» Димитри Пайету.
Состав сборной опубликован в Twitter издания.
В прошедшем сезоне, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса после 28 туров, Головин забил три мяча и отдал четыре голевые передачи в 25 матчах.
Ранее сообщалось, что Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Лиги 1 по версии L'Equipe.
Voici votre équipe type de la saison 2019-2020 de Ligue 1.— L'ÉQUIPE (@lequipe) May 10, 2020
L'équipe type selon les notes L'Équipe : https://t.co/uaJ04qNd2Opic.twitter.com/iZgTuiUgks