Головин не попал в символическую сборную сезона Лиги 1 по версии L'Equipe

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в символическую сборную сезона французской футбольной Лиги 1 по версии издания L'Equipe.

Головин претендовал попасть с сборную по версии болельщиков, но уступил по результатам голосования форварду ПСЖ Килиану Мбаппе и хавбеку «Марселя» Димитри Пайету.

Состав сборной опубликован в Twitter издания.

В прошедшем сезоне, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса после 28 туров, Головин забил три мяча и отдал четыре голевые передачи в 25 матчах.

Ранее сообщалось, что Головин претендует на звание лучшего плеймейкера Лиги 1 по версии L'Equipe.