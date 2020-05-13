Дзюба объявил Роналдо лучшим форвардом в истории

Короткая ссылка
Артём Дзюба назвал лучшего нападающего в мировой истории по его версии.
Дзюба объявил Роналдо лучшим форвардом в истории
  • globallookpress.com

Форвард «Зенита» отдал предпочтение бразильцу Роналдо, известному по выступлениям за миланский «Интер» и мадридский «Реал».

«Мне кажется, он был само совершенство. Да, далеко не лёгкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу. Может быть, не совсем раздавал передачи, но дриблинг потрясающий. Очень много решающих мячей забивал, приносил победы», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что бывшего врача Диего Марадоны задержали за наркоторговлю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить