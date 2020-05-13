Дзюба объявил Роналдо лучшим форвардом в истории

Артём Дзюба назвал лучшего нападающего в мировой истории по его версии.

Форвард «Зенита» отдал предпочтение бразильцу Роналдо, известному по выступлениям за миланский «Интер» и мадридский «Реал».

«Мне кажется, он был само совершенство. Да, далеко не лёгкий форвард, но очень крутой, хорошо играл головой, хорош внизу. Может быть, не совсем раздавал передачи, но дриблинг потрясающий. Очень много решающих мячей забивал, приносил победы», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что бывшего врача Диего Марадоны задержали за наркоторговлю.