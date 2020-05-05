Селюк считает, что Черышев может продолжить карьеру в России по финансовым соображениям

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказал мнение о возможном уходе российского нападающего Дениса Черышева из испанской «Валенсии».
Селюк считает, что Черышев может продолжить карьеру в России по финансовым соображениям
  • © Daisuke Nakashima/AFLO
  • globallookpress.com

«Важно, чего хочет сам Денис. В последнее время он часто травмируется. Это его главная проблема. А так он очень хороший футболист, который мог бы пригодиться многим командам и в Испании, и в России. Но одно дело — идти на понижение в классе в условную «Сельту», а другое — в «Зенит», «Краснодар» или московские топ-клубы РПЛ. Одно дело — платить налог с зарплаты 50%, а другое — 13%», — приводит слова Селюка «Советский спорт».

Он отметил, что влияние денежного фактора может повлиять на итоговый выбор клуба.

«Денису — 29. И скорее он предпочтёт заработать в России. Хотя не удивлюсь, если он останется в «Валенсии», — добавил агент.

Черышев всю свою футбольную карьеру проводит в Испании. В его активе выступления за такие клубы, как «Реал», «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия», за которую он в общей сложности провёл 71 матч, забил девять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее отец Черышева высказался о возможной продаже сына из «Валенсии».

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