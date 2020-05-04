Отец Черышева высказался о возможной продаже сына из «Валенсии»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, высказался по поводу информации о возможной продаже сына в другой клуб.

«Я прочитал эту информацию. Но в этой статье было около шести-семи игроков. Начнём с того, что сейчас не все клубы переживают хорошие времена. Они смотрят, на ком могут заработать. Это нормальное явление. Это касается не только Дениса. Клубы будут рассматривать предложения по любому футболисту. То, что Денис находится в этом списке, может быть просто стечением обстоятельств», — сказал Черышев-старший в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что в том списке находятся и лидеры клуба, поэтому, скорее всего, «Валенсия» просто хочет себя приподнять в плане экономики.

Ранее отец Черышева рассказал о ситуации с возобновлением футбольного сезона в Испании.