Отец Черышева рассказал о ситуации с возобновлением футбольного сезона в Испании

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России по футболу Дениса Черышева, рассказал о ситуации с возобновлением сезона в Испании.
Отец Черышева рассказал о ситуации с возобновлением футбольного сезона в Испании
  • © Анар Мовсумов
  • РИА Новости

«Команды в Испании могут приступить к тренировкам с 4 мая. Пока что в индивидуальном режиме. После того, как все команды снова сделают пробы, их хотят закрыть в отеле, чтобы они не соприкасались с внешним миром. Чтобы они тренировались и играли между собой. Футболисты на это пока что не идут», — сказал Черышев-старший в эфире «Матч ТВ».

По его словам, с 4 по 6 мая все команды сдадут тесты на коронавирус, после чего и будет приниматься решение о возобновлении сезона.

«По поводу вариантов тренировок, будут ли они жить дома или в отеле. Жить месяц в отеле проблематично. Поэтому заминка пока что только в этом», — добавил Дмитрий Черышев.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и многие другие турниры в Европе.

Ранее стали известны сроки возвращения Фёдора Смолова в Испанию.

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