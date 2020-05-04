Стали известны сроки возвращения Смолова в Испанию

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Российский футболист Фёдор Смолов вернётся в расположение испанской «Сельты» на следующей неделе.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на компанию ProSportsManagement, ведущую дела Смолова. Именно в такие сроки испанский клуб ещё в середине апреля попросил российского футболиста вернуться в Виго. По информации источника, «Сельта» уже проинформировала соответствующие российские органы и ходатайствовала о выдаче футболисту разрешения на вылет с территории России

Смолов в начале апреля уехал в Россию, сославшись на желание находиться с семьёй во время пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Смолов избежит наказания за возвращение в Россию во время карантина.

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