Стали известны сроки возвращения Смолова в Испанию

Российский футболист Фёдор Смолов вернётся в расположение испанской «Сельты» на следующей неделе.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на компанию ProSportsManagement, ведущую дела Смолова. Именно в такие сроки испанский клуб ещё в середине апреля попросил российского футболиста вернуться в Виго. По информации источника, «Сельта» уже проинформировала соответствующие российские органы и ходатайствовала о выдаче футболисту разрешения на вылет с территории России

Смолов в начале апреля уехал в Россию, сославшись на желание находиться с семьёй во время пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Смолов избежит наказания за возвращение в Россию во время карантина.