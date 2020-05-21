«Химки» останутся в ФНЛ, если не найдут инвестора до конца мая

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что футбольный клуб «Химки» не выйдет в Российскую премьер-лигу (РПЛ), если не найдёт инвесторов до конца мая.
«Химки» останутся в ФНЛ, если не найдут инвестора до конца мая
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«Если говорить о «Химках», то ситуация тяжёлая, потому что сейчас все деньги идут на поддержку медиков и формирование коечного фонда. Конечно, в такой ситуации без инвесторов выходить в Премьер-лигу мы бы не хотели. Сейчас мы проговариваем с инвесторами этот вопрос. Если получится утвердить до конца мая финансирование, будем играть в Премьер-лиге, если нет — останемся в Футбольной национальной лиге», — заявил Терюшков ТАСС.

После досрочного завершения сезона ФНЛ «Химки» со второго места в лиге напрямую вышли в РПЛ.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о возможных финансовых проблемах в «Химках».

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