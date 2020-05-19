Губерниев отреагировал на новость о возможных финансовых проблемах в ФК «Химки»
- РИА Новости
«Ой, а где спонсоры, которые пришли с Юраном? Где? Впрочем, не будем нарываться на рифму», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
До этого комментатор негативно высказывался о возможном выходе «Химок» в РПЛ, так как клуб содержится на государственные деньги.
После досрочного завершения сезона ФНЛ «Химки» со второго места в лиге напрямую вышли в РПЛ.
Ранее сообщалось, что у «Химок» могут возникнуть проблемы с финансированием выступлений в РПЛ.