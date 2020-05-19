Губерниев отреагировал на новость о возможных финансовых проблемах в ФК «Химки»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что подмосковный футбольный клуб «Химки» может оказаться в тяжёлом финансовом положении, которое не позволит ему выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

«Ой, а где спонсоры, которые пришли с Юраном? Где? Впрочем, не будем нарываться на рифму», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

До этого комментатор негативно высказывался о возможном выходе «Химок» в РПЛ, так как клуб содержится на государственные деньги.

После досрочного завершения сезона ФНЛ «Химки» со второго места в лиге напрямую вышли в РПЛ.

Ранее сообщалось, что у «Химок» могут возникнуть проблемы с финансированием выступлений в РПЛ.