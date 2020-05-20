Гончаренко считает продление контракта с ЦСКА большим вызовом

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Благодарен руководству за доверие, которое мне оказывают. Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла, и игроки прогрессировали. Сделаем для этого всё возможное», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России 2018 года и дошла до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Гончаренко.