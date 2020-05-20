Гендиректор ЦСКА прокомментировал новый контракт с Гончаренко

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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение клуба продлить контракт с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
Гендиректор ЦСКА прокомментировал новый контракт с Гончаренко
  • РИА Новости

«Вчера прошла рабочая встреча между руководством клуба, Гончаренко, братьями Березуцкими и Андреем Мовсесьяном, на которой обсудили текущие вопросы и задачи. А по её итогам, как и планировали, продлили контракт. Надеюсь, вместе мы сможем добиться хороших результатов», — приводит слова Бабаева «Спорт-Экспресс».

42-летний Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России 2018 года и дошла до 1/4 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

Ранее сообщалось, что Гончаренко считает продление контракта с ЦСКА большим вызовом.

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