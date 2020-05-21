СМИ: Новый тренер «Локомотива» Николич пока не получил разрешение на работу в России

Новый главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич до сих пор не получил разрешение на работу в России.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Лишь после получения данного документа можно оформлять рабочую визу. Кроме того, после прилёта в Москву Николичу положено выдержать двухнедельный карантин. Таким образом, познакомиться с игроками «Локомотива» и приступить к полноценной работе на поле Николич сможет не раньше второй декады июня.

Контракт сербского тренера с железнодорожниками вступает в силу с 1 июня.

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