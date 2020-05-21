Стало известно, сколько Бадель хочет получать в «Локомотиве»

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В СМИ рассказали, какие финансовые требования предъявляет хорватский полузащитник Милан Бадель при переходе в «Локомотив».
Стало известно, сколько Бадель хочет получать в «Локомотиве»
  • Reuters

Полузащитник «Лацио», на правах аренды выступающий за «Фиорентину», в России намерен зарабатывать €1,2—1,5 млн в год без учёта бонусов, сообщает Metaratings. По информации издания, в Италии футболист получает €1,5 млн. 

Также сообщается, что «Лацио» готов продать Баделя за €4,5 млн, в то время как «Локомотив» собирается предложить только €3—3,5 млн.

Ранее появилась информация, что футболиста хочет видеть в команде лично Николич.

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