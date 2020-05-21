Стало известно, сколько Бадель хочет получать в «Локомотиве»
- Reuters
Полузащитник «Лацио», на правах аренды выступающий за «Фиорентину», в России намерен зарабатывать €1,2—1,5 млн в год без учёта бонусов, сообщает Metaratings. По информации издания, в Италии футболист получает €1,5 млн.
Также сообщается, что «Лацио» готов продать Баделя за €4,5 млн, в то время как «Локомотив» собирается предложить только €3—3,5 млн.
Ранее появилась информация, что футболиста хочет видеть в команде лично Николич.