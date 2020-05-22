Сёмин ответил Кикнадзе: при мне в «Локомотиве» играло больше всего молодых футболистов в РПЛ
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Функционер в эфире «России 24» сделал утверждение о том, что специалист мог более удачно работать с молодыми футболистами «Локо». В частности, Кикнадзе заявил, что за время его деятельности в клубе Сёмин ни разу не посетил матчи входящей в систему железнодорожников «Казанки» или молодёжного состава.
«Про интервью Кикнадзе даже нечего комментировать. Я не уделял внимание молодёжи? Да вы посчитайте, сколько молодых играло у меня в команде! Больше всех в лиге!» — цитирует Сёмина Sport24.
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