Жена Погребняка: никаких признаков коронавируса у Павла не было

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Супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о заболевании своего мужа, у которого диагностировали коронавирус.
Жена Погребняка: никаких признаков коронавируса у Павла не было
  • РИА Новости

По её словам, сейчас спортсмен проходит обследование. Женщина также призналась, что никаких симптомов заболевания у Погребняка не было.

«Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный тест на COVID-19, мы были шокированы. Мы пока только сдали анализ. Ждём результат. Детишки температурят со вчерашнего дня», — приводит слова Марии Погребняк «360».

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о своём самочувствии.

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