Жена Погребняка: никаких признаков коронавируса у Павла не было
- РИА Новости
По её словам, сейчас спортсмен проходит обследование. Женщина также призналась, что никаких симптомов заболевания у Погребняка не было.
«Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный тест на COVID-19, мы были шокированы. Мы пока только сдали анализ. Ждём результат. Детишки температурят со вчерашнего дня», — приводит слова Марии Погребняк «360».
Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о своём самочувствии.