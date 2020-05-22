Жена Погребняка: никаких признаков коронавируса у Павла не было

Супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка Мария рассказала о заболевании своего мужа, у которого диагностировали коронавирус.

По её словам, сейчас спортсмен проходит обследование. Женщина также призналась, что никаких симптомов заболевания у Погребняка не было.

«Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный тест на COVID-19, мы были шокированы. Мы пока только сдали анализ. Ждём результат. Детишки температурят со вчерашнего дня», — приводит слова Марии Погребняк «360».

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о своём самочувствии.