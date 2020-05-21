Кириченко об уходе Сёмина из «Локомотива»: сложно предъявлять претензии руководству клуба
- Reuters
«С точки зрения обязательств клуба перед Сёминым вопросов нет. У Юрия Павловича закончилось соглашение, и продлевать его не стали. Здесь сложно предъявить претензии руководству клуба. Но, учитывая роль Сёмина в истории «Локо», его уход выглядит довольно спорно. Что поделать, кто платит, тот заказывает музыку», — заявил специалист в интервью RT.
Также Кириченко признался, что практически ничего не знает о его сменщике Марко Николиче.
«На высоком уровне в Европе он не работал. Но если Николич оказался в «Локомотиве», значит, на то есть причины. Это место подразумевает большую ответственность. Вряд ли руководители клуба взяли кого попало», — добавил тренер.
Ранее Кириченко высказался о продлении ЦСКА контракта с Гончаренко.