Гендиректор «Локомотива»: клубу нужны очень серьёзные изменения

Короткая ссылка
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе намекнул, что солидный возраст главного тренера команды Юрия Сёмина стал одной из причин расставания со специалистом.
Гендиректор «Локомотива»: клубу нужны очень серьёзные изменения
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Контракт 73-летнего наставника истекает 31 мая. Новое соглашение ему не предложили. Сёмина заменит серб Марко Николич.

«По известным ограничениям, а Юрию Павловичу больше 65 лет, мы не можем планировать какие-либо массовые истории», — заявил Кикнадзе в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Гендиректор также отметил, что двери «Локомотива» для Сёмина открыты.

«Это его клуб. Мы готовы придумывать всякие варианты сотрудничества, но клубу, чтобы держаться в кругу европейских команд, нужны очень серьёзные изменения», — подчеркнул Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о своём самочувствии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить