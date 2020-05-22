Гендиректор «Локомотива»: клубу нужны очень серьёзные изменения
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- РИА Новости
Контракт 73-летнего наставника истекает 31 мая. Новое соглашение ему не предложили. Сёмина заменит серб Марко Николич.
«По известным ограничениям, а Юрию Павловичу больше 65 лет, мы не можем планировать какие-либо массовые истории», — заявил Кикнадзе в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Гендиректор также отметил, что двери «Локомотива» для Сёмина открыты.
«Это его клуб. Мы готовы придумывать всякие варианты сотрудничества, но клубу, чтобы держаться в кругу европейских команд, нужны очень серьёзные изменения», — подчеркнул Кикнадзе.
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