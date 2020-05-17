Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.

«Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжёлые времена, придётся затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Гжегожа Крыховяка и Жоао Марио одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы», — приводит слова Мещерякова Sportbox.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» обвинили руководство клуба в предательстве после объявления об уходе Сёмина.